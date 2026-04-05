Karabük'te kendisini 'Mesih' ilan eden kişi ekipleri harekete geçirdi: İnceleme başlatıldı

5.04.2026 09:48:00
İHA
Karabük'te kendisinin "Mesih" olduğunu iddia eden 61 yaşındaki M.D'nin evinin çatısına ve önündeki çitlere yazdığı yazılar, polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta 61 yaşındaki M.D. isimli şahsın ikamet ettiği evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını talep etti. Şahsın tepki göstermesinin ardından yazılar boya yardımıyla silinerek kaldırıldı.

TEBRİK EDENLER OLMUŞ

M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi.

Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne sürdü.

8 YIL ÖNCE KESİNLİK KAZANDIĞINI İDDİA ETTİ

M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

