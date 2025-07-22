Karabük’te orman yangını

Karabük-Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisinde ormanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.30 sıralarında Cildikısık mevkisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden destek ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı alanın kayalık ve engebeli yapısı karadan müdahaleyi zorlaştırırken, su tankerleri, itfaiye araçları ve bir helikopter aralıksız müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.