Karabük ve Zonguldak’ta fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 23:00
Karabük ve Zonguldak’ta fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik,Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince il genelinde yürütülen Projeli Dosya çerçevesinde ’Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama’ suçu ile ilgili 29 Aralık 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında şüphelilere yönelik teknik takip yapıldı.

20 personelden oluşan 5 ekip ile Karabük ve Zonguldak’ta yapılan incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabük’te 3, Zonguldak’ta 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli ifadesinin, diğeri savcılık ifadesiyle alınmasıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Operasyon haberleri

İlgili Haberler

FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon... Gözaltılar var!

FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon... Gözaltılar var!
Jandarmadan IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

Jandarmadan IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu
Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı... Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane

Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı... Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane
Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi

Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi
Çanakkale Biga'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?

Çanakkale Biga'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?
Kars’ta korkutan deprem!

Kars’ta korkutan deprem!
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Mutlaka deneyin! Bir kaşık yetiyor… Çamaşır makinesine ekleyince elektrik faturası yarıya düşüyor

Mutlaka deneyin! Bir kaşık yetiyor… Çamaşır makinesine ekleyince elektrik faturası yarıya düşüyor