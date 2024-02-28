Jandarmadan IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, IŞİD silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:29
Jandarmadan IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde iki ikamete düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken, bulunan materyallere el konuldu. Şehir dışında ikamet ettiği belirlenen 1 şahsın yakalanması için de çalışma başlatıldı.


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