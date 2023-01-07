Karabük'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:19

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:19

Karabük ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde kar etkili oldu. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak ulaşımda sorun yaşanmasını önledi.

Karla birlikte beyaz örtüyle kaplanan çam ormanları güzel bir görüntü oluşturdu. Karla kaplı ormana gelenler, doğanın keyfini çıkardı. Bazı araçlar karla kaplı orman yollarında ilerlemekte zorlandı.

Sürücüler kara saplanan araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek ilerlemesine yardımcı oldu.