Karabük’teki çöplükte öldürülmüş yedi köpek bulundu

01 Ocak 2023 Pazar, 23:58

Eski Karabük çöplüğü mevkisinde çok sayıda köpek ölüsü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 7 köpeğin öldüğünü belirledi.

Hayvanların yaklaşık 15 gün önce silahla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Köpekler, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü.