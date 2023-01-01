Karabük’teki çöplükte öldürülmüş yedi köpek bulundu
Karabük'teki eski çöplükte 7 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin jandarma ve belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.
Eski Karabük çöplüğü mevkisinde çok sayıda köpek ölüsü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 7 köpeğin öldüğünü belirledi.
Hayvanların yaklaşık 15 gün önce silahla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Köpekler, daha sonra belediye ekiplerince gömüldü.
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