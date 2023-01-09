Karabük'te acı olay: Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:14
Karabük'te acı olay: Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
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Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak’ta 2 katlı evin alt katında; Karayel çiftinden haber alamayan oğulları İsmail Karayel eve geldi.

Eve giren İsmail Karayel, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

KURTARILAMADILAR

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karayel çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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