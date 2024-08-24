Karabük’te düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Karabük’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 17:56
Karabük’te düşen yıldırım orman yangını çıkardı
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Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 7 adet arazöz, 2 adet su ikmal ve 2 adet ilk müdahale aracı sevk edildi.

Söndürme çalışmaları devam ederken, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.


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