Özel harekat polisi kazara kendini vurdu
Samsun’da tabancasıyla kazara kendisini vuran özel harekat polisi hastanelik oldu.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde görevli polis memuru A.G. tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada sol omzundan kendini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı.
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