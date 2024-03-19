Karabük'te feci kaza... Metrelerce havaya uçtu!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:16

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:16

Karabük'te eski Valilik önünde sabah saat 07.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şehiriçi yolcu minibüsünden inen M.K. (21) adlı kişi, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayarak yoldan geçmeye çalıştı. Bu sırada kent merkezine seyir halinde olan M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil M.K.'ye çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada minibüsün önünden koşar adım yolun karşısına geçmeye çalışan M.K., otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak savruldu.

Kazada ağır yaralanan M.K. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.