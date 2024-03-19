Ankara’da korkunç kaza… Refüjü aşıp 3 otomobile çarptı!

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip 3 otomobille çarpıştı. 4 sürücünün hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:23
Ankara’da korkunç kaza… Refüjü aşıp 3 otomobile çarptı!
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Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip, diğer otomobillerle çarpışması araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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