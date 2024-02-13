Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:14

Güncelleme: 13.02.2024 - 16:15

Edinilen bilgiye göre, Ankara Bulvarı Yavuzlar AVM’nin önünde meydana gelen trafik kazasında M.B.’nin kullandığı 06 FU 1564 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yoldaki F.E. yönetimindeki 06 BOE 613 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan 06 BOE 613 plakalı otomobil de park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada otomobillerdeki M.B., D.B. ile diğer otomobildeki F.E., Z.E. ve B.E. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar Çubuk İtfaiyesi tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı. Demirbaş, kazada yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.