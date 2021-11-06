Karabük'te feci kaza: Önce demir bariyere ardından direğe çarptı
Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce demir bariyere ardından elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi’nde meydana geldi. Tahsin Ç. (63) idaresindeki 78 SG 426 plakalı otomobil Ergenekon Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce demir bariyere ardından 20 metre ilerideki elektrik direğine çarpıp asılı kaldı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Sürücü yaralanırken, kaza anında olay yerinden kimsenin olmaması faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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