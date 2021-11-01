İngiltere’de tren kazası! Çok sayıda yaralı var

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde iki trenin çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandı

(İHA)
01 Kasım 2021 Pazartesi, 01:18
İngiltere’de tren kazası! Çok sayıda yaralı var
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İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer alan Wiltshire’daki Andover ve Salisbury arasında iki trenin çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA GÖREVLİ OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük olduğu ve 50 itfaiyecinin olay yerine gönderildiği aktarıldı.

Kazanın ardından şehirdeki Fisherton Tüneli'ne yakın bölgedeki diğer tren seferleri durduruldu.




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