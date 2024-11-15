Karabük'te korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Safranbolu ilçesinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen evin sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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