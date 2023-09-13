Karabük’te intihar: Geride borç listesi bıraktı

Karabük’te yaşlı bir adam evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Özkan'ın geride borçlarının yazılı olduğu bir mektup bıraktığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:05
Karabük’te intihar: Geride borç listesi bıraktı
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Olay, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Dinçel Sokak’ta meydana geldi. Kasım Özkan (78), evinin balkonunda asıl halde bulundu.

Özkan’ı bulan torunu durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Kasım Özkan’ın geride borçlarının yer aldığı ve "helallik" istediği mektup bıraktığı öğrenildi.

 


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