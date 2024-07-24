Karabük'te iş cinayeti: Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde tomruk altında kalan kişi hayatında kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:31
Karabük'te iş cinayeti: Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Balıkısık Orman Deposunda bir iş cinayeti meydana geldi. Orman işçisi olan Şaban Çaylı, kamyondan boşaltılan tomruğun altında kaldı.

Çaylı’nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çaylı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin naaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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