Kayseri'de iş cinayeti: Yem karma makinesine sıkışan genç öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:14
Kayseri'de iş cinayeti: Yem karma makinesine sıkışan genç öldü
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde 17 yaşındaki Fatih. C. yem karma makinesine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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