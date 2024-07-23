Kayseri'de iş cinayeti: Yem karma makinesine sıkışan genç öldü
Kayseri’nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde 17 yaşındaki Fatih. C. yem karma makinesine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Karpuz hasadı için geri sayım
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!