Karabük'te kaçak kazıya suçüstü... Gözaltılar var!

kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'te kaçak kazıya suçüstü... Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:11

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurları il merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan saha incelemesinde 7 kişi izinsiz kazı yaparken malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gözaltı #KAÇAK Kazı #karabük #izinsiz kazı

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