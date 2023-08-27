Karabük’te korkutan örtü yangını!

Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:12
Karabük’te korkutan örtü yangını!
Abone Ol google-news

Yaylacık Su Deposu mevkiinde gece 01.30 sıralarında; çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerdurumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.


Player Alanı
karabük Yangın örtü yangını

İlgili Haberler

Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak

Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağlanacak
Antalya'da acı olay... Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti!

Antalya'da acı olay... Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti!
Son dakika... İstanbul Maltepe'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... İstanbul Maltepe'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

En Çok Okunan Haberler