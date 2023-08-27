Karabük’te korkutan örtü yangını!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:12

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:13

Yaylacık Su Deposu mevkiinde gece 01.30 sıralarında; çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerdurumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.