Karabük’te korkutan örtü yangını!
Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaylacık Su Deposu mevkiinde gece 01.30 sıralarında; çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerdurumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.
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