Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!

Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:56
Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumarı oynattığı belirlenen A.E. hakkında işlem yapan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca ekipler, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 100 liraya da el koydu.


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