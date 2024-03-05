Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!
Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumarı oynattığı belirlenen A.E. hakkında işlem yapan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca ekipler, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 100 liraya da el koydu.
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