Karabük'te kumar oynayan 5 kişiye para cezası!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:56

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:56

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumarı oynattığı belirlenen A.E. hakkında işlem yapan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca ekipler, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 100 liraya da el koydu.