Kumar oynatılan kahvehaneye operasyon!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:45

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:45

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren kahvehanede kumar oynandığının tespit edildi.

Yeterli bilgi ve delile ulaşılmasının ardından düzenlenen operasyonda kahvehane içerisinde kumar oynamakta olan 3 kişi suçüstü yakalandı.



Kumar masasında ele geçirilen bin 610 lira para ve iskambil kağıtlarına ele konulurken kumar oynayan şahıslara toplam 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan kahvehane sorumlusuna ise Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.