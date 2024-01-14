Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan Fuat Ç. yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:07
Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Fuat Ç. ile eğlence mekanında bulunan bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Fuat Ç.’ye ateş açtı.

Bacağından vurulan Fuat Ç. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Ç., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan Fuat Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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