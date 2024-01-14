Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan Fuat Ç. yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Fuat Ç. ile eğlence mekanında bulunan bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Fuat Ç.’ye ateş açtı.
Bacağından vurulan Fuat Ç. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Ç., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.
Tedavi altına alınan Fuat Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi