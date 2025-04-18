Karabük'te ortalık karıştı: Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar!

Karabük’te çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Karabük'te ortalık karıştı: Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:16

Kemal Güneş Caddesi'nde Belgin ile eşi Serdal K. karşılaştıkları Murat A. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgaya karışan kadın, bıçakla kolundan yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçaklı saldırgan Murat A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #karabük

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