Karabük’te otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Safranbolu-Eflani karayolu Örencik köyü mevkiinde Nevzat E. (61) idaresindeki 37 HB 295 plakalı otomobil, Kadir A. (55) idaresindeki 37 RA 638 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Cemile Ç. (68) Zübeyde E. (58) ve Keziban A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı