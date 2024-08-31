Karabük’te sağanak: Yollar göle döndü

Karabük’te etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 20:40
Karabük’te sağanak: Yollar göle döndü
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Karabük’te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 100. Yıl Mahallesi’nde ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.

Kent merkezinde birçok noktada su baskını yaşandı. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Metrekareye 45 kg yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su bakını ihbarı yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. 


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