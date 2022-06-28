Karabük'te sel: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı, köprü çöktü

28 Haziran 2022 Salı, 11:06

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle İncedere Çayı'nda su seviyesi yükselerek taştı. İlçeye bağlı Güneyköy köyünde sabah saatlerinde çayın kenarındaki 2 katlı bir bina sel sularında yıkıldı, 3 katlı bina ise yan yattı.

Uyarıları dikkate alan aileler, daha önceden evleri boşalttıkları için can kaybı yaşanmadı. Değirmenyanı köyünde 1 köprü çökerken, elektrik direkleri yıkıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



