Felaket göz göre göre gelmiş: Sel projesine ödenek yetmemiş!

28 Haziran 2022 Salı, 09:18

Kastamonu’da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketin ardından planlanan sel kontrol projesinin ihalesinin 3 hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı. Kastamonu'daki sel felaketinin bir benzeri sadece 320 gün önce yaşanmıştı. Ezine Çayı yine taşmış, bölge sular altında kalmıştı. Buna karşı başlatılan projenin ihalesi 16 Mayıs'ta yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğü 16 Mayıs’ta, “Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Ambarcılar ve Yaylatepe Köyleri Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi Islah Sekisi Yapım İşi” isimli ihale açtı. İhale, dün yaşanan felaketten tam 21 gün önce iptal edildi. İptal nedeninin ise “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde açıklandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kastamonu 2019 Yılı Çevre Durum Raporu'na göre kentteki projeler için toplam 28 karar alınırken bu kararların tamamına yakınında, “ÇED gerekli değildir” sonucuna ulaşıldı. MHP'li Kastamonu Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik faaliyet raporları ise durumu ortaya koydu. ‘Taşkınların önlenmesi’ için 2019 yılında hiçbir adım atmazken “Yeni İmarlı Yerlerde Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması” projesinin de yüzde 57’sini tamamlayabildi.

Tıpkı sel felaketinde olduğu gibi yangınlarda da yeterli hazırlığın yapılmadığı ortaya çıktı. OGM Muğla Müdürlüğü’nün, ödenek yetersizliği ve diğer başka nedenlerle iptal ettiği ihaleler yangın sezonunun başlamasından sonraya kaldı. İhalesi gerçekleştirilen işlerin ise yapımı sürerken Marmaris’te 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu. İşte Orman Genel Müdürlüğü Muğla Bölge Müdürlüğü’nün yangın sezonuna yetişmeyen mücadele projeleri:

Su toplama çukuru ihalesini alan firma son tarih olarak belirlenen 31 Mayıs’ta imzayı atmadı. İptal edilen ihale yerine yenisi 3 Haziran’da başladı. Son teslim günü 2 Temmuz olarak belirlendi.

Köyceğiz’de planlanan yangın havuzu ihalesi 20 Mayıs’ta, “Tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması” nedeniyle iptal edildi. 7 Haziran’da açılan yeni ihalenin sonucu halen açıklanmadı.

Dalaman “Yangın İlk Müdahale Ekip” binası projesi için ise 16 Haziran’da ihale düzenlendi. Teklif gelmedi. İhale iptal edildi. Yenisi için teklifler 13 Temmuz’da alınacağı açıkladı.

Yine Dalaman’da Ortanca Orman İşletme Şefliği’nin yangın havuzu ve su isale hattı yapım işi ihalesinde evdeki hesap çarşıya uymadı. İhaleye verilen tekliflerin, öngörülen maliyeti aşması nedeniyle ihale 11 Nisan’da sonlandırıldı. Açılan yeni ihalede teklifler 25 Nisan’da alındı. Sonuç henüz açıklanmadı.