Karabük'te zehirlenme şüphesi... 35 öğrenci hastaneye başvurdu
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 35 öğrenci, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Safranbolu'daki Bahattin Gazi KYK'da kalan bazı öğrenciler, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırılan yaklaşık 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken; İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune aldı.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Liz Truss istifa etti
- Sıradaki isim belli oldu
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'ye soğuk duş
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor