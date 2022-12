Edremit Körfezi’nde görüntülendi! Köpek balığı paniği: 10 metre boyunda olduğunu savundu

27 Aralık 2022 Salı, 10:20

Edremit Körfezi’nde balıkçılık yapan Berat Üveyik, 6 buçuk metrelik teknesiyle Ayvalık’tan Gemiyatağı mevkiisine gitti.

Deniz yüzeyinde bir köpek balığının sırtının teknesine doğru yaklaştığını fark ettiğinde cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu iddia ederken, teknesinin hemen yanı başından geçip giderken çok korktuğunu söyledi.

Balıkçı Üveyik, 6 buçuk metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük olan köpek balığının saldırıya geçmesi halinde hem teknesini alabora edebileceğini hem de kendisine çok ciddi zarar verebileceğini savundu.

"O AN KORKUDAN BUNU YAPAMADIM"

Gördüğü dev deniz canlısının köpek balığı mı yoksa bir balina türü olup olmadığından emin olamadığını kaydeden Berat Üveyik, “Kısa sürelide olsa videosunu çektiğim balığın boyu ve genişliği tekneminkinden çok daha uzundu. O an için karadan yaklaşık 20-25 metre uzaklıktaydım. Denizin yükseklik seviyesi de 2-2,5 metre civarındaydı. Kaya desen kaya değil, arkadaşıma seslendiğimde bunun suyun içindeki bir dalgıç olabileceğini düşündü. Ancak yanıma gelip, o an videosunu çekmekte olduğum deniz canlısını görünce o da çok şaşırdı. Balığın sadece kuyruğu bile içinde bulunduğumuz teknemin genişliğinden çok daha genişti. O an arkadaşımla benim korkudan elimiz ayağımız titredi. Aslında bu deniz canlısının daha çok video ve fotoğraflarını çekmek istiyordum. Ama o an korkudan bunu yapamadım” dedi.

"TÜR TAYİNİN YAPILABİLMESİ ÇOK ZOR"

Öte yandan, videoları izleyen Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı ise, görüntülerdeki devasa balığın bir cins köpek balığı olduğunu ancak videolardaki görüntüye bakarak bunun tür tayinin yapılabilmesinin çok zor olduğunu kaydederek, “Ancak incelemelerimize ve tahminlerimize göre balıkçı arkadaşın cep telefonuyla görüntülediği deniz canlısı bir köpek balığı. Muhtemelen bu bir tür ‘camgöz’ ya da halk değimiyle ‘Pamuk’ olarak isimlendirilen bir tür olduğu düşünülebilir” dedi.

BÖLGEDE YOĞUN

Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, “Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı, balıkçı Berat Üveyik’in çektiği görüntülerdeki devasa balığın boyunun 10 metre olmasa da, 5-6 metre olabileceğine işaret ederek, “Vatandaşlarımız ve balıkçılarımız rahat olsunlar. Devasa gibi görünseler de bu balıklar zararlı değildir” dedi.