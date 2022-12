Köpek Balığı İstilası 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:51

Köpek Balığı İstilası 3 (Sharknado 3: Oh Hell No!), yönetmenliğini Anthony C. Ferrante, senaristliğini Thunder Levin'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir aksiyon filmidir.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, korkunç bir kasırga Washington, D.C.'den Orlando, Florida'ya kadar aç köpekbalıklarını serbest bırakır.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ian Ziering

Tara Reid

Cassie Scerbo

Bo Derek

Mark McGrath

Frankie Muniz

Ryan Newman

Mark Cuban

Jack Griffo

Harvey Levin

Jerry Springer

David Hasselhoff

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Köpek Balığı İstilası 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.