Köpek Balığı İstilası 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Köpek Balığı İstilası 3 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Köpek Balığı İstilası 3 filminin konusu ne? Köpek Balığı İstilası 3 filminin oyuncuları kim? Köpek Balığı İstilası 3 filminin IMDb puanı kaç?
Köpek Balığı İstilası 3 (Sharknado 3: Oh Hell No!), yönetmenliğini Anthony C. Ferrante, senaristliğini Thunder Levin'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, korkunç bir kasırga Washington, D.C.'den Orlando, Florida'ya kadar aç köpekbalıklarını serbest bırakır.
KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ian Ziering
Tara Reid
Cassie Scerbo
Bo Derek
Mark McGrath
Frankie Muniz
Ryan Newman
Mark Cuban
Jack Griffo
Harvey Levin
Jerry Springer
David Hasselhoff
KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Köpek Balığı İstilası 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.
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