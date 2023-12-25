Karabük'ü fırtına vurdu: 18 köye elektrik verilemiyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 18 köyde enerji kesintisi yaşanıyor.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:28
Karabük'ü fırtına vurdu: 18 köye elektrik verilemiyor
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Karabük'ün Eflani ilçesinde önceki günden bu yana kar yağışıyla etkili olan fırtına nedeniyle birçok elektrik direği devrildi.

Direklerin devrilmesi sonucu 18 köye elektrik verilemiyor. Köylere yeniden enerji verilmesi için çalışma başlatan Enerjisa ekipleri, yoğun mesai harcıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Eflani Belediyesi ekipleri de yolların açık tutulması için çalışma yürütüyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, fırtına nedeniyle birçok elektrik direğinin yıkıldığını belirterek, "Ekipler kesintisiz mesai yapıyor, yollar açık tutuldu, hastalar taşındı, cenazeler yerine ulaştırıldı. Yüzlerce elektrik arızasına onlarca ekip müdahale etti. Şu an 18 köyümüze elektrik verilemiyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor" dedi.


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