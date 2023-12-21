Samsun'da elektrikli battaniyeden yangın çıktı!

Samsun'da 2 katlı binanın en üst katındaki evde elektrik battaniye nedeniyle yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:33
Samsun'da elektrikli battaniyeden yangın çıktı!
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Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı binanın üst katındaki evde elektrik battaniyeden kaynaklı yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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