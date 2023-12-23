Volvo S90 artık elektrikli: İşte modelin özellikleri ve üretim tarihi

Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 23.12.2023 - 12:58

Volvo, ES90 olarak adlandırılabilecek yeni bir elektrikli sedan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ES90, EX90 SUV ile aynı platform üzerinde yer alacak ve aynı batarya paketini paylaşacak. Bu model BMW i5 ve Mercedes-Benz EQE gibi araçlarla rekabet edecek.

Volvo'nun bir sonraki elektrikli aracı, tıpkı EX90'ın XC90'ın elektrikli eşdeğeri olarak piyasaya sürülmesi gibi, S90'ın yerini alacak orta boy lüks bir sedan olacak. İsveçli yayın organı Teknikens Varld'e göre, bu dört kapılı araç ES90 olarak adlandırılacak ve batarya paketi ile diğer güç aktarım bileşenleri ile birlikte EX90 ile aynı platformu kullanacak.

YENİ MODELİN BOYUTLARI

Çin'den sızdırılan belgelerin ES90'ın boyutlarını da ortaya koyduğu ifade ediliyor. ES90'ın uzunluğu, S90'ın üretimden kaldırılan kısa dingil mesafeli versiyonu ile bugün ABD'de satılan uzun dingil mesafeli model arasında yer alıyor. Ancak dingil mesafesi çok daha uzun, bu da daha kısa çıkıntılara ve oldukça farklı oranlara sahip olacağını gösteriyor.

VOLVO ES90 MENZİL

Arkadan ve dört tekerlekten çekişli versiyonların sunulması beklenşyor. Daha alçak ve hafif sedanın 111 kWh batarya paketine sahip olan ve 482 kilometre menzil vaat eden EX90'dan daha fazla menzil sunması da bekleniyor.

ES90 adı bu yeni model için mantıklı bir seçim gibi görünüyor. Ancak İsveç raporunda Lexus'un ES isminin kullanımıyla ilgili bir sorunu olabileceği belirtiliyor, bu nedenle Volvo'nun farklı bir yol izlemesi de mümkün.

Rapor, seri üretimin Mayıs 2024'te Çin'de başlayacağını öne sürdüğü için yeni Volvo sedanın gelişi çok yakın olabilir.