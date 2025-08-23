Karadağ’da ‘olağandışı gelir’ sağladı, Türkiye’de ilaç sektörünün yükselen oyuncusu oldu

İlaç sektörünün önemli şirketlerinden olan MCG Pharma’nın sahibi Kürşat Şener Genç’in 2022’de Karadağ’da 1 Avro sermaye ve 1 çalışan ile “araç alım-satım” şirketi kurarak; bir yılda 80,2 milyon Avro ciro yaptığı iddia edildi. Genç, bu başarısıyla (!) Karadağ’ın “olağandışı gelir elde eden” listesi şampiyonu oldu.

Bu haberlerden kısa bir süre sonra Ankara’daki MCG Pharma adlı şirketinde dikkat çeken bir sermaye arttırımı gerçekleşti. Şu anda nadir hastalıklara yönelik, çoğu ABD menşeli ilaçların Türkiye’de satışında öncü rol oynayan ve yakın zamanda kan ürünlerini ilk olarak ruhsatlandırarak, üretmeyi hedefleyen MCG Pharma’nın hızlı yükselişi dikkat çekti.

İlaç sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan “MCG Pharma”nın sahibi Kürşat Şener Genç’e ilişkin “olağandışı gelir elde etme” iddiaları gündeme geldi. “Nadir hastalıklar” konusunda Türkiye’de Avrupa’dan getirdiği önemli ilaç ve tedavi yöntemleriyle dikkat çeken firmanın sahibi olan Genç’in Karadağ’da “olağandışı gelir elde eden şampiyonu” olarak bilindiği öğrenildi.

ŞİRKETİ ‘OLAĞANDIŞI GELİR’ LİSTESİNDE YER ALDI

Söz konusu iddiaların temelini ise Karadağ basınında yer alan bilgiler oluşturuyor. Karadağ’ın günlük gazetesi “Vijesti”nin internet sitesinde yer alan 30 Nisan 2022 tarihli “Bir Avro ve bir işçiyle 20 milyon Avro’ya kadar kâr” başlıklı haberde; Karadağ’da sadece bir çalışanı olan binlerce şirketin bulunduğu ve bazılarının yıllık cirosunun on milyonlarca kâra ulaştığı belirtildi. Söz konusu haberde Genç’in Podgorica merkezli ve oto araç alım-satım faaliyetinde bulunan “MCG Group Health LTD” adlı şirketine de yer verildi.

1 ÇALIŞANLA ‘80 MİLYON AVRO’ CİRO YAPTI

Haber; Genç’in söz konusu şirket üzerinden gerçekleştirdiği kazanca ilişkin; “80,2 milyon Avro ciro elde etmeyi başarmış olup, bunun 6,8 milyon Avro’su net kâr olarak bildirilirken, toplam giderleri 72,6 milyon Avro olmuştur” bilgilerine yer verildi.

İLAÇ FİRMASI HABERDEN 2 AY SONRA SERMAYE ARTTIRIMINA GİTTİ

Karadağ’da bu haberlerin çıkmasından 2 ay sonra Genç’in Ankara merkezli MCG Pharma adlı ilaç firmasında dikkat çeken bir sermaye arttırımına gidildi. Şirkete ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre; şirket 20 Haziran 2017’de toplam 10 bin sermaye değerinde kuruldu. Şirketin sermaye değeri 9 Ekim 2019’da 1 milyon TL’ye çıkartıldı. Genç’in Karadağ’da dikkat çeken kazancının ardından şirketin değeri 20 Haziran 2022’de 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi.

KAN ÜRÜNLERİNİ RUHSATLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

MCG Pharma; nadir hastalıklara yönelik, çoğu ABD menşeli ilaçların Türkiye’de satışında öncü rol oynayan bir şirket konumunda. Şirket, Türkiye’de bir ilke imza atmak için yakın zamanda kan ürünlerini ilk olarak ruhsatlandırmayı, ardından da Türkiye’de üretmeyi planlıyor.

‘SİZE BİLGİ VERMEK İSTEMİYORUM’

Genç’in “MCG Pharma” adlı şirketinin 2022’deki sermaye aktarımının ardından hızlı bir şekilde büyümesi dikkatleri üzerine çekti. Genç; Karadağ basınında hakkında çıkan habere ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Genç, söz konusu habere yönelik sorularımıza ilk önce “Böyle bir haberim yok benim, bu konuyla ilgili bilgim yok” açıklamasında bulundu.

Haberi kendisine paylaştıktan sonra Genç; şu açıklamalarda bulundu:

“Normal, bizim gibi 10 tane şirketi paylaşmışlar; Bu doğru ama onun dışında bir haberde sizin bahsettiğiniz konuyu ben göremedim. (Şirketlerin bir çoğu bu yöntemle olağandışı gelir elde ettiğine yönelik iddialara ilişkin) Nerede yazıyor bu? Şirketimiz vardır; şirketimiz Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışı ilaç sağlamıştır, faturalı bir şekilde. Bu aynen doğru. Bu dediğiniz gider de doğru. Ama onun dışında ben öyle bir şey göremedim. İddia olabilir. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Size bilgi vermek istemiyorum. Normal ticaretimiz bizim. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışından getirdiğimiz ilaçları temin ediyoruz. Temin etmeye devam ediyoruz. Olay bu. Olmayan bir şeyi söylüyorsunuz şu anda.”