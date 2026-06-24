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Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza sonrası araçlar alev aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza sonrası araçlar alev aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

24.06.2026 07:54:00
Güncellenme:
DHA
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Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza sonrası araçlar alev aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rize’nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan 2’sinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkiinde dün akşam saat 23.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların 2’si, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu’nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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