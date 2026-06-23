Başkentte korkunç kaza... Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti

Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde saat 01.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart (20), Berşan Yücel (24) ve Şükran Yanok'un (24) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Raziye Yanok'un ise ağır yaralandığı belirlendi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, feci kazanın yaşandığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Raziye Yanok da, hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.