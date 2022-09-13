Son Dakika: Marmara Denizi'nde hortum çıktı

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Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde hortum çıktı.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 14:06

Marmara denizinde Adalar civarında çıkan hortum sahillerden görüntülendi.

Yurttaşlar, çektikleri hortum görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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