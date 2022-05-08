'Karadeniz'de doğalgaz bulundu müjdesi' vermişti: Erdoğan'ın açıklamasından bu yana 9 kez zamlandı

08 Mayıs 2022 Pazar, 11:49

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin verilen müjdenin üzerinden geçen 20 ayda enerji faturalarına yapılan zamlara dikkat çekti. Karadeniz’deki doğalgaz müjdesinden bugüne kadar yurttaşın kullandığı doğalgaza yüzde 100 oranında zam yapıldığını vurgulayan Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

“20 AY ÖNCE VERİLEN MÜJDE ZAMLARA DÖNDÜ”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos 2020 tarihinde duyurduğu Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesinin ardından vatandaşın indirim beklentisi hayal oldu. Müjdenin verilmesinden bu yana geçen 20 aylık sürede vatandaşın akaryakıt, elektrik ve doğalgaz faturaları katlanarak arttı. Bu sürede iktidarın yanlış kararlarıyla birlikte alım gücü düşen vatandaş için enerji faturaları ağır bir yük oluşturmaya başladı.

“EKONOMİK OLACAKTI, SÜREKLİ ZAMLANDI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın başında, ‘2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz’den çıkan gazı kullanmış olacağız. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak. Kendi gazımız olduğu için daha ekonomik olacak şüphesiz’ açıklamasında bulunmuştu. Doğalgazın ekonomik olacağı söylemi de yapılan zamların ardından geçerliliğini yitirdi.

“MÜJDEDEN SONRA DOĞALGAZ 9 KEZ ZAMLANDI”

Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu müjdesinin verildiği Ağustos 2020 tarihinden bu yana konutlara yapılan son zamla birlikte doğalgaz toplamda 9 kez zamlandı. Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesine 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 yılı içinde ise 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 oranında artış yapıldı. Buna göre; müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bu yana konut tarifesi toplamda yüzde 100 oranında zamlanırken faturalar ikiye katlandı.

“VAATTE 2023, YATIRIM DESTEĞİNDE İSE 2032”

AK Parti iktidarı doğalgazın 2023 yılında evlerde kullanılmaya başlanacağı vaadinde bulunurken yapılacak yatırımla ilgili devlet yardımı kararında proje süresi 2021 yılından itibaren 11 yıl olarak gösterildi. Devlet yardımı kararına göre yatırımın 2032 yılında biteceği belirtilirken 2023 yılında günlük 10 milyon metreküp gaz akışı kış döneminde günlük gaz ihtiyacının neredeyse 30’da birine denk gelmektedir.

“SANAYİYE ZAM RAF FİYATLARINI ARTIRIYOR”

Saray iktidarının enflasyonla mücadele edildiği söylemine karşın enerji kalemlerine yapılan zamlar hayat pahalılığını daha da artırıyor. Doğalgazda konut tarifesinin yanı sıra sanayi tarifesine yapılan zamlar ise tüm sektörlerde üretim maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe bütün ürünlere zam olarak yansıyor. Vatandaşlarımız sanayiye yapılan doğalgaz zamlarını çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparken de dolaylı olarak ödüyor. TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 70’e dayanmasının gerekçesi de enerji fiyatlarındaki fahiş artıştan kaynaklanırken son 20 ayda sanayi tarifesine yapılan zam 4 kattan daha fazla oldu.”