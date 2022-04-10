Doğalgazdan ulaşıma gelen zamlar, artan kiralar özellikle dar gelirlileri vurdu

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 61’in üzerine çıkan enflasyonun (TÜFE) aile bütçesine yükü çok daha ağır oldu.

Anne-baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailelerin son doğalgaz faturası 500 TL’ye yaklaştı. Elektrik 200, su faturası ortalama 100 TL. Bir ailede üç cep telefonu olduğu düşünülünce toplam fatura tutarı 200 TL’ye ulaşıyor. İnternet harcaması da eklendiğinde iletişim faturası 300 TL’ye çıkıyor. Bir aile açısından elektrik, doğalgaz, su, telefon faturaları toplamı en az 1100 liraya çıkıyor.

ULAŞIM PAHALANDI

Büyükşehirlerde toplu taşımada otobüs bileti 6.5 TL. Dolmuş fiyatı ise 7 lira. Bir kişi işe gidip gelmek için sabah iki, akşam iki otobüs kullansa günlük ulaşım gideri aktarma indirimiyle 17.5 liraya yaklaşıyor. Dolmuşa binse daha da fazla. Sadece bir kişinin işe gidip gelmek için otobüse harcadığı para aylık 450 TL’yi buluyor. Ailede iki kişi toplu taşıma kullansa 900 TL. Sadece faturalar ve yol giderleri 2 bin lirayı aşıyor. Çocuğun yol giderleri de eklendiğinde 2 bin 500 TL’yi buluyor.

ACİL HARCAMA YOK

Büyükşehirlerde ev kiraları 3 bin liraya ulaştı. Kira ve sabit giderler 5 bin 500 lira civarında. Bunun üzerine çocuğun okul parası ve masrafları da eklendiğinde gider 9 bin liraya ulaşıyor. Bunun içerisinde gıda harcaması yok. Sadece bir kilo domatesin fiyatı bile 30 TL’nin üzerine çıktı. Ucuz olduğu belirtilen marketlere girip çıkmak 250-300 lirayı buluyor. Üç kişilik ailenin aylık gıda harcaması en az 3-4 bin lira. Bu durumda sadece aylık temel giderler 12-13 bin liraya çıkıyor. Giysi alınmak istense sadece bir pantolonun fiyatı 150-200 lira. 400-500 liradan aşağıya markalı spor ayakkabı yok. Ailenin giysi için yaptığı harcamalar da eklendiğinde temel giderler 14 bin TL’yi aşıyor. Bunların içerisinde sağlık gibi acil harcamalar da bulunmuyor. Bu giderler ile ailenin sinemaya, tiyatroya, konsere gidebilmesi, dışarıda yemek yiyebilmesi, bireyin kendine zaman ayırabilmesi neredeyse olanaksız. Bugün asgari ücret 4 bin 253 TL. Bir ailenin bu ücretle bir ay geçinebilmesi mümkün değil. Hem anne hem baba asgari ücretli olsa bile borçlanmadan ayın sonunu getirmek çok zor.