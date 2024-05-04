Karadeniz’de 'şüpheli cisim' alarmı: Sahil güvenlik ekipleri harekete geçti

Karadeniz’in Bartın ilçesi Amasra sahillerinde görülen ve mayın yada benzeri patlayıcı madde sanılan cisim sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin, Rus yapımı mermi ya da roket motoru olduğu tahmin ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:58
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Bartın’ın Amasra ilçesi Akkonak koyunda denizde şüpheli bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu ile cismi görüntüleyen vatandaşlar, mayın olabileceğini düşünerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Amasra Sahil Güvenlik Grup komutanlığı ekipleri, cismin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Rusça yazıların bulunduğu belirlenen cismin patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi.

Ardından sahil güvenlik ekipleri tarafından detaylı incelenmek üzere cisim denizden çıkartıldı.

İNCELEME YAPILACAK

Yapılan ilk araştırma ve incelemelerde cismin Rus yapımı mermi yada roket motoru roket motoru olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüpheli cismin ne olduğu ise yapılacak detaylı araştırmanın ardından netleşeceği belirtildi.


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