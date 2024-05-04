Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:40
Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtıp gözdağı vererek yasa dışı kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcılara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince, 30 Nisan'da Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirilmişti.

 


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