Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'yerel kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:37
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için 'yerel kuvvetli sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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