Düzce'yi sağanak vurdu: Yollar su altında kaldı!
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından sokaklar su altında kaldı, bazı işyerleri zarar gördü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi. Çuhallı, Yukarı Mahalle ve Deredibi mahallelerinde sokaklar suyla doldu, bazı işyerlerini su bastı.
Belediye ekipleri, baskınların yaşandığı sokak ve işyerlerinde tahliye çalışması başlattı. Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz, mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi.
Çuhallı Mahallesi'ndeki esnaf, işyerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
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