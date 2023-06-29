Düzce'yi sağanak vurdu: Yollar su altında kaldı!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:44

Güncelleme: 29.06.2023 - 14:44

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi. Çuhallı, Yukarı Mahalle ve Deredibi mahallelerinde sokaklar suyla doldu, bazı işyerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, baskınların yaşandığı sokak ve işyerlerinde tahliye çalışması başlattı. Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz, mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi.

Çuhallı Mahallesi'ndeki esnaf, işyerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.