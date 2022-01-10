Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 23:03

Katıldığı bir canlı yayında siyasi gündeme ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelip İBB'ye inceleme başlatıyorsunuz" şeklinde açıklamalarına cevap verdi.

Karaismailoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz.

Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında. İddiaların altı tamamen boş. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.

"24 YIL İBB'YE ÇALIŞTIM"