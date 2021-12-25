Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa 'dolar' yanıtı: Erdoğan’a güveneceksin gerisi Allah kerim

25 Aralık 2021 Cumartesi, 13:29

Bir dizi açılış ve ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu Karabük'te esnaf ziyaretinde bulundu. Adil Karaismailoğlu, ziyarette bulunduğu bir esnafla yaptığı konuşmada kullandığı sözler ise dikkat çekti.

Burada, bir esnaf, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurunun düşmesinin çok iyi olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu bunun üzerine, “Recep Tayyip Erdoğan’a güveneceksin, gerisi Allah kerim” yanıtını verdi.