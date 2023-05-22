Karakol amiri iş saatleri içerisinde saç ektirmeye gitti: 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:32

Avukat Tuğba Talu 11 Şubat 2022 günü gözaltına alınan müvekkiliyle görüşmek için İstanbul Üsküdar’da bulunan ‘Şehit Altuğ Verdi Polis Merkezi’ne gitti.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın aktardığına göre, tutanaklara yansıyan bilgiler avukat kimliğini gösteren ve müvekkilini görmek istediğini belirten Talu’ya görevli polis memurunun “şefime sormam lazım” dediğini gösteriyor.

POLİSTEN ‘ÇIKIN GİDİN’ KARŞILIĞI

Beklemeye başlayan Talu’nun yanına ilgili polis memuru geldi. Polis, Talu’ya müvekkiliyle görüşme yapamayacağını söyleyerek, devamında “Yarın savcılığa götürülüp, ifade verecek. Orada görürsün” dedi. Talu ısrarcı davrandı ve müvekkili ile görüşmek istediğini yineledi. Bu esnada, karakolda grup amir vekili olarak görev yapan polis Mehmet Ali K., “Göstermiyorum. Çıkın gidin” diyerek karşılık verdi.

“AVUKATSAN ALLAH MISIN?”

Bunun üzerine Talu, bir kez daha avukat olduğunu hatırlattı. Bu kez Mehmet Ali K. “Avukatsan Allah mısın? Şunun oturuşuna bak. Saygısız. Çık git benim sabrımı taşırma” dedi. Talu’nun tepkisi ise “Burası kamusal alan. Sizin mülkünüz değil. Beni kovamazsınız” şeklinde oldu. Avukat Talu 5-6 saate yakın karakolda bekledi. Avukat Talu’ya yönelik hakaretlerle yetinmeyen polis bir de Talu’nun kimliğini alarak tutanak tuttu.

BARODAN DESTEK GELDİ, SAATLER SONRA MÜVEKKİLLE GÖRÜŞEBİLDİ

Talu bu sırada yaşadıklarını, avukat arkadaşlarına bildirdi. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden yetkililer ve Avukat Hakları Grubu’ndan çok sayıda Avukat Talu’ya destek için karakolun yolunu tuttu. Ancak Talu ile tartışma yaşayan polis memuru bu kez avukatlar, “Neden toplandınız benim karakolumda beni mi yargılıyorsunuz?” sözleri ile tepki gösterdi. Yaşananlar avukatlar tarafından da tutanak altına alınırken saatler sonra Talu müvekkili ile görüştürüldü.

AMİR SAÇ EKTİRMEYE GİTMİŞ

Yaşananların ardından Gökhan G. isimli polis amiri, avukat Talu’nun yanına gelerek, “Olayların bu noktaya gelmesine üzüldüm” dedi. Avukat Talu ise, “Üzüldüyseniz neden müdahale etmediniz” diye sordu. Amir Gökhan G. “Randevum vardı. Saç ektirmeye gitmiştim” dedi. Avukat Talu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe ile kendisine hakaret eden ve işini yapmasına engel olan polisten ve mesai saatleri içerisinde saç ektirmeye giden polis amirinden şikâyetçi oldu. Talu, karakoldaki kamera kayıtlarının incelenerek polislerin cezalandırılmasını istedi.

HAKARET EDEN VE SAÇ EKTİRMEYE GİDEN MEMURLAR HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karakol amiri Gökhan G. ve Avukat Talu’ya hakaret eden Mehmet Ali K. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, hastaneye götürülen şüphelinin o sırada dahi avukatı Talu ile görüştürülmediği, grup amir vekili Mehmet Ali K.’nin avukat Talu’ya hakaret ettiği ve Talu’nun kimliğini alarak bir saat boyunca alıkoyduğu belirtildi.

İddianamede, karakola gelen avukatların da Gökhan G. ile görüştükleri ancak herhangi bir müdahalenin yapılmadığı belirtildi. Gökhan G. ve Mehmet Ali K.’nin “Kamu görevlisine hakaret” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtilerek 1,5 yıldan 4 yıla kadar hapisleri istendi.