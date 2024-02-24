Karakol önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Şanlıurfa’da polis karakolu önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi.
Aralarında husumet bulunan iki grup, karakol önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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