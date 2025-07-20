Karalar'dan, Murat Çalık'a: ‘Tedaviye sağlıklı ortamda başlaman gerektiği bilindiği halde bu dramın yaşatılması kabul edilemez bir durumdur’

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Murat Çalık'a yazdığı notta, "Hastalığın biliniyor; geçmişte geçirdiğin hastalık ve riskleri sağlığın açısından biliniyor. Hemen, behemehal tedaviye sağlıklı ortamda başlaman gerektiği bilindiği halde bu dramın yaşatılması kabul edilemez bir durumdur. Kardeşim, çok şey söylenebilir ama kısaca, umarım en erken tedavine başlaman için kararlar alınır." ifadelerine yer verdi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanarak görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çalık'ın durumuna ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Karalar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Muratcığım, dün TV’den eşinin ve annenin haykırışlarını üzülerek izledim. Gerçekten çok üzücü, böyle olmamalı. Hastalığın biliniyor; geçmişte geçirdiğin hastalık ve riskleri sağlığın açısından biliniyor. Hemen, behemehal tedaviye sağlıklı ortamda başlaman gerektiği bilindiği halde bu dramın yaşatılması kabul edilemez bir durumdur. Kardeşim, çok şey söylenebilir ama kısaca, umarım en erken tedavine başlaman için kararlar alınır. Allah şifa versin."