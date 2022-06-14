Karaman'da sağanak yağış sele neden oldu

Karaman'da etkili olan sağanakla birlikte Urgan Deresi'nin taşması sonucu sel oluştu. Belediye ekipleri, dereye ismini veren mahallede iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönün değiştirip, arazilere akmasını sağladı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 16:42
Karaman'da sağanak yağış sele neden oldu
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Urgan Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır su bulunmayan Urgan Deresi öğle saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte taştı. Yollar su altında kalırken, belediye ekipleri mahallede su baskınlarının önüne geçmek için iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönünü değiştirdi. Sel suları boş ve ekili arazilere aktı.

Karaman Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Urgan Boğazı ve deresi çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, sel tehlikesi sebebiyle dere kenarından ve çevresinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir” denildi.


KARAMAN sağanak sel
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